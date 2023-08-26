Петербургская романтика. Утомлённый невниманием воздыхатель вывесил в парадной гранату «для Оли»

Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как настойчивый поклонник отчаялся добиться её внимания классическими методами. Его оригинальность заставила вздрогнуть не одну Ольгу в Московском районе города.



Полицию на Благодатную улицу, 13, накануне вызвала Ольга, заметившая неожиданное «украшение» в парадной, стало известно «Фонтанке» 26 августа. Между вторым и третьим этажом кто-то подвесил у окна нечто, напоминающее боеприпас. Предмет приметно красного цвета подписали как «граната для Оли». Там же нашлась записка, призывающая почитать инструкцию для противопехотной ручной гранаты «РГ2S».