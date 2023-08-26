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    Петербургская романтика. Утомлённый невниманием воздыхатель вывесил в парадной гранату «для Оли»

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    15 комментариев

    Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как настойчивый поклонник отчаялся добиться её внимания классическими методами. Его оригинальность заставила вздрогнуть не одну Ольгу в Московском районе города.

    Полицию на Благодатную улицу, 13, накануне вызвала Ольга, заметившая неожиданное «украшение» в парадной, стало известно «Фонтанке» 26 августа. Между вторым и третьим этажом кто-то подвесил у окна нечто, напоминающее боеприпас. Предмет приметно красного цвета подписали как «граната для Оли». Там же нашлась записка, призывающая почитать инструкцию для противопехотной ручной гранаты «РГ2S».

    Пока над посланием ломали голову, выяснилось, что снаряд страйкбольный и предназначен он другой.

    С заявлением в итоге обратилась 37-летняя индивидуальный предприниматель. По предварительным данным, она зарегистрирована в доме напротив и уже устала блокировать в мессенджерах назойливого поклонника, забрасывающего то приглашениями к общению, то угрозами.

    39-летний мужчина в тот же день чистосердечно признался полицейским: повесил снаряд перед тем, как уйти на работу. На его аватарке в соцсети — человек в экипировке пожарного. По предварительной информации, послание он оставил в своём же доме.

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    Комментарии 15

    Гость26 Авг 2023 в 15:26
    Да вы поэт.
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