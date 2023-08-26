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    Съезд с ЗСД на Планерную перекрыт. «Фонтанка» предупреждала

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    Читатели «Фонтанки» сообщают о перекрытых дорогах на севере Петербурга и присылают фото пробок.

    «Богатырский на пересечении с Планерной и съезд с ЗСД на Планерную заблокированы техникой, пассажиры высаживаются из застрявших автобусов и такси, водители возмущаются», — пишет автор кадров.

    Фото: читатель «Фонтанки» Роман
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    Судя по видео, водители не только возмущаются, но и пытаются объехать закрытые участки по газонам.

    читатель «Фонтанки» Роман

    «Фонтанка» предупреждала о закрытии дорог. В Петербурге проходит традиционный велопробег «Приморская восьмерка».

    Организаторы накануне сообщали, что с 11:00 до 12:00 проезд по съезду с ЗСД на Планерную улицу будет кратковременно недоступен. Вместо него можно воспользоваться съездом на Богатырский проспект.

    Фото: читатель «Фонтанки» Роман

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    ЗСДПерекрытые дорогиВелопробег
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