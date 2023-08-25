Велопробег на час перекроет улицы в Петербурге и ограничит движение на съезде с ЗСД на Планерную

В субботу, 26 августа, в Петербурге пройдет традиционный велопробег «Приморская восьмерка». В первой половине дня будут перекрывать движение транспорта по нескольким улицам. Ограничения заденут и один из съездов с Западного скоростного диаметра.



С 11:00 до 12:00 в связи с перекрытиями из-за велопробега проезд по съезду с ЗСД на Планерную улицу будет кратковременно недоступен, сообщает 25 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Вместо него можно воспользоваться съездом на Богатырский проспект. По данным организаторов, на пересечении Богатырского и Планерной транспорт будут перепускать до проезда велосипедистов.