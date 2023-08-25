Велопробег на час перекроет улицы в Петербурге и ограничит движение на съезде с ЗСД на Планерную

В субботу, 26 августа, в Петербурге пройдет традиционный велопробег «Приморская восьмерка». В первой половине дня будут перекрывать движение транспорта по нескольким улицам. Ограничения заденут и один из съездов с Западного скоростного диаметра.
С 11:00 до 12:00 в связи с перекрытиями из-за велопробега проезд по съезду с ЗСД на Планерную улицу будет кратковременно недоступен, сообщает 25 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Вместо него можно воспользоваться съездом на Богатырский проспект. По данным организаторов, на пересечении Богатырского и Планерной транспорт будут перепускать до проезда велосипедистов.
Перекрывать движение будут на следующих участках:
- с 00:00 до 12:00 — на Дибуновской улице от Липовой аллеи до
дома 83по улице Савушкина;
- с 11:00 до 12:00 (не более 10 минут в течение часа) — на улице Савушкина в направлении от Дибуновской улицы к Планерной улице, Планерной от улицы Савушкина до Долгоозерной улицы, Долгоозерной от Планерной улицы до проспекта Авиаконструкторов и от Авиаконструкторов до Парашютной улицы, проспекте Авиаконструкторов, Парашютной улице в направлении от Долгоозерной до улицы Маршала Новикова, улице Маршала Новикова от Парашютной до Ольховой улицы.
Также с полуночи до 23:59 26 августа на Дибуновской улице будет запрещено парковаться вдоль