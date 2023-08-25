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    Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из реестра иноагентов, но добавил туда Рогова* и Штефанова*

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    Минюст РФ 25 августа не только пополнил реестр иноагентов новыми участниками, но и вычеркнул из этого списка одного, внесенного ранее.

    Из реестра исключили юрлицо информационного агентства «Росбалт» АО «РС-Балт», так как «прекратилось финансирование из-за рубежа». Подробнее о коллизии можно прочитать в материале «Фонтанки» здесь.

    Минюст РФ добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова* и блогера Александра Штефанова*.

    Кроме них, в реестр внесены также:

    1. Главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Дымарский*;
    2. Сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*;
    3. Аналитик Михаил Крутихин*;
    4. Журналист Константин Эггерт*;
    5. Интернет-издание «Довод»*.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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