Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из реестра иноагентов, но добавил туда Рогова* и Штефанова*

Минюст РФ 25 августа не только пополнил реестр иноагентов новыми участниками, но и вычеркнул из этого списка одного, внесенного ранее.
Из реестра исключили юрлицо информационного агентства «Росбалт» АО «
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова* и блогера Александра Штефанова*.
Кроме них, в реестр внесены также:
- Главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Дымарский*;
- Сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*;
- Аналитик Михаил Крутихин*;
- Журналист Константин Эггерт*;
- Интернет-издание «Довод»*.