Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из реестра иноагентов, но добавил туда Рогова* и Штефанова*

Минюст РФ 25 августа не только пополнил реестр иноагентов новыми участниками, но и вычеркнул из этого списка одного, внесенного ранее.



Из реестра исключили юрлицо информационного агентства «Росбалт» АО « РС-Бал т», так как «прекратилось финансирование из-за рубежа». Подробнее о коллизии можно прочитать в материале «Фонтанки» здесь.



Минюст РФ добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова* и блогера Александра Штефанова*.



Кроме них, в реестр внесены также:

