Цветы, свечи и кувалда. Петербуржцы оплакивают Евгения Пригожина

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Живая человеческая реакция на сообщения о пока не подтвержденной версии гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе последовала почти незамедлительно после шквала шокирующих новостей о крушении в Тверской области. Уже поздно вечером 23 августа люди понесли цветы по двум адресам: к бывшему офису ЧВК «Вагнер» на Дальневосточном проспекте и к неформальному офису самого Пригожина на Университетской набережной.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» пообщалась с теми, для кого известие о гибели Евгения Пригожина отозвалось в душе чем-то личным. Первые робкие букетики появились у бывшего кафе на Университетской набережной, где погиб Владлен Татарский. С момента его гибели там образовался стихийный мемориал, и цветы в небольшом количестве уже были там. Так что тем, кто понес букеты для Евгения Пригожина, было на что ориентироваться. А у офиса на Дальневосточном (угол с Зольной), где еще недавно была огромная вывеска «ЧВК Вагнер Центр», цветы на насыпи появились прошлой ночью впервые. Там же были зажжены первые свечи в память о человеке, которого еще не похоронили.

К утру мемориал там стал уже вполне осязаемым. Не сказать, что народу было очень много, но количество букетов и одиноких роз все прибывало и прибывало. Приносили и нашивки с символикой ЧВК и девизом: «Кровь, честь, справедливость, Родина, отвага». Ближе к обеду появилась кувалда — яркий и понятный символ грубой и для кого-то справедливой силы. Ее принес мужчина лет 30 в черной футболке. Цветов и людей стало уже много. Много было молодежи — и парней, и девушек. Некоторые говорили, что не могут поверить в гибель основателя ЧВК Евгения Пригожина. Другие пришли, чтобы «отдать дань памяти». Прозвучали и слова о том, что кто-то «потерял командира».

Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тем временем на Университетской набережной ручеек желающих отдать дань уважения Евгению Пригожину окреп. Подошла молодая пара очень колоритная, на вид лет 20. Она в чулках и вся в блестках, он весь в татуировках. Тоже положили гвоздики, говорила девушка:

— Для меня Евгений Пригожин был человеком, который действительно давал России надежду и точно бы принёс нам победу. Все высоты на СВО были достигнуты благодаря ЧВК и Пригожину. Страшно представить, что будет дальше, но буду надеяться, что наша большая страна придумает, что делать. Я очень надеюсь, что это какая-то конспирация и что это не friendly fire, что это не по вине властей. Молодежь сейчас вообще более оппозиционно настроенная, но я за наших. Женщина средних лет не могла сдержать эмоций. Она пришла с большим букетом, крестилась и говорила «парней жалко».

Двое молодых ребят рассказали корреспонденту «Фонтанки», почему им это потребовалось. В отличие от многих они были хорошо подкованы информационно и четко понимали, кому и за что несут цветы и отдают дань.

Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

— Евгений Пригожин много сделал для России, не только за последний год, а за последние 10–15 лет. Это связано с Африкой, Сирией и его неофициальной поддержкой России. Погиб человек, очень обидно. Он бы еще многое мог сделать хорошего для страны. Понятно, что после 24 июня к нему все не так хорошо относились. Но для меня он герой. Я понимаю, что он не предал бы страну. Что он, что Путин — люди старой закалки. Что один, что другой не любят предателей. Где-то во власти есть предатели, и, видимо, Пригожин хотел «взбодрить их». Хорошо взбодрил. И очень жалко, что он так ушел.

Наиболее вероятной версией крушения им кажется теракт, правда, обвинять кого-то конкретного они оказались не готовы. — Вряд ли это СБУ — у них руки не такие длинные. Скорее всего не наши — им это не нужно. Скорее всего, какая-то нечисть. Возможно, какие-то предатели в рядах были, им дали сигнал — и такое произошло.

— Конечно, медийно сейчас будет не хватать Евгения Викторовича. Его шуточки были прямо на уровне, — улыбаются ребята. И вспоминают в тему известный девиз ЧВК «Вагнер»: «Груз 200, мы вместе!» Человек совсем другого времени и другой закалки, петербурженка Татьяна говорила о Пригожине не менее уверенно: «Я думаю, что если б он продолжал воевать, то от его имени содрогались бы. Но от его имени колики у других людей, которые его и убрали».

Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

Еще одна женщина положила цветы, поплакала, постояла. У нее близкие воевали в ЧВК.

— Я не могла сегодня не быть здесь. Такие люди, как Пригожин, должны быть в нашей России. Потому что ребята идут за ним, мужики идут за ним. Я просто знаю, общалась со многими, с роднулечкой своим общалась. За него шли горой. Сказала, что это огромная потеря для фронта. Молодая женщина с сыном приехала из другого города, положила фиолетовые гвоздики. Тоже пришла почтить память, «хотя это руководитель, а не бойцы, которые напрямую участвуют в военных действиях»

«Я не знаю, был ли преемник, но, наверное, все-таки есть люди, которые смогут перенять традицию. Я надеюсь, что ЧВК не закроется. Были мысли, что он не погиб, но если правда погиб, то очень жаль. Про политику говорить не могу, мы люди маленькие». Милена Солдатенко, Денис Лебедев, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»