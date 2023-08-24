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    Крушение самолета Пригожина

    Зеленский высказался о крушении самолета Пригожина

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    Киев отрицает причастность к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 24 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятий, посвященных Дню независимости страны.

    Он сообщил, что украинские власти «не имеют к этому отношения» (цитата по ТАСС).

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех семи пассажиров и трёх членов экипажа. Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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