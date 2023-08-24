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    Крушение самолета Пригожина

    «Возмездие будет неизбежным». Сергей Миронов — о крушении самолета Пригожина

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    64 комментария

    Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов опубликовал 24 августа пост о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. В своем телеграм-канале депутат заявил, что «сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник».

    «Таких любят, таких ненавидят. Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки», — написал Миронов. В публикации глава партии пригрозил «недругам России»: «Где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным».

    «Смерть самых лучших намечает и дёргает по одному», — процитировал Миронов Владимира Высоцкого. Политик заверил, что кувалда, которую ему подарил Пригожин, «всегда будет напоминать, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать — вопреки всему!».

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек, их тела найдены и доставлены в морг в Твери. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг на опознание. Без этой процедуры юридически нельзя утверждать, что Пригожин мертв.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 63

    Гость24 Авг 2023 в 13:23
    Сережа рассердился .
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