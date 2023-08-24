«Возмездие будет неизбежным». Сергей Миронов — о крушении самолета Пригожина

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов опубликовал 24 августа пост о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. В своем телеграм-канале депутат заявил, что «сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник».



«Таких любят, таких ненавидят. Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки», — написал Миронов. В публикации глава партии пригрозил «недругам России»: «Где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным».



«Смерть самых лучших намечает и дёргает по одному», — процитировал Миронов Владимира Высоцкого. Политик заверил, что кувалда, которую ему подарил Пригожин, «всегда будет напоминать, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать — вопреки всему!».

