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    Крушение самолета Пригожина

    Что известно о крушении бизнес-джета Пригожина к утру 24 августа

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    Поисковая операция на месте авиакатастрофы бизнес-джета в Тверской области завершена. Одна из версий — теракт. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кратко рассказываем, что известно о крушении самолета Евгения Пригожина к утру 24 августа.

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    Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, упал близ села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Обломки разлетелись по полю, один нашли в паре километров от места крушения. Территория оцеплена. Смотрите фоторепортаж «Фонтанки» с места падения.

    Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы — в общей сложности семь человек. Членов экипажа было трое. Кто летел в самолете с Пригожиным, можно почитать здесь.

    Flightradar24 опубликовал отчёт о полёте бизнес-джета Embraer-135 (EMB-135BJ). Борт начал передавать данные о полёте в 17:46 мск. Он поднялся на 8,5 километра и некоторое время продолжал лететь на этой высоте. Затем хаотично набирал, а потом начал снижаться. Последний сигнал — в 18:20 мск, когда самолёт находился на высоте около 6 километров.

    В Петербурге образовался стихийный мемориал у здания на Зольной улице, где работали сторонники Пригожина. Сочувствующие ему и ЧВК «Вагнер» несут туда цветы и свечи. Смотрите фоторепортаж «Фонтанки».

    Бизнесмен Илон Маск предположил, что падение самолёта может быть «психологической операцией». О ЧП проинформирован президент США Джо Байден. По его словам, он не знает, что именно произошло, но он не удивлён.

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