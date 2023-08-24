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    Крушение самолета Пригожина

    Илон Маск и Байден прокомментировали катастрофу самолета Пригожина

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    4 комментария

    Бизнесмен Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, владелец Twitter, высказал своё мнение относительно авиакатастрофы в Тверской области.

    Он предположил, что это может быть «психологической операцией». Так он ответил на пост пользователя Twitter, который написал, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».

    «Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил Маск (цитата по РБК).

    О ЧП проинформирован и президент США Джо Байден. По его словам, он не знает, что именно произошло, но он не удивлен.

    Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

    По данным Росавиации, в списках пассажиров значились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер, которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках.

    Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, в том числе — и «Фонтанки». Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета извлечены тела десяти человек. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза.

    СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте всю ночь работала следственная группа, в том числе сотрудники ФСБ.

    Илон МаскЕвгений ПригожинСамолет ПригожинаСмерть Пригожина
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    Комментарии 4

    Гость24 Авг 2023 в 09:09
    я тоже не удивлен
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