Илон Маск и Байден прокомментировали катастрофу самолета Пригожина

Бизнесмен Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, владелец Twitter, высказал своё мнение относительно авиакатастрофы в Тверской области.



Он предположил, что это может быть «психологической операцией». Так он ответил на пост пользователя Twitter, который написал, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».



«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил Маск (цитата по РБК).

О ЧП проинформирован и президент США Джо Байден. По его словам, он не знает, что именно произошло, но он не удивлен.

