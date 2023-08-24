Тела погибших в авиакатастрофе повезли в морг Твери. Одна машина уехала в сторону Петербурга

Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.



По данным Росавиации, в списках пассажиров значились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках.



Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, в том числе — и «Фонтанки». Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета тела десяти человек. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза .



СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте всю ночь работала следственная группа, в том числе сотрудники ФСБ.