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    Крушение самолета Пригожина

    Тела погибших в авиакатастрофе повезли в морг Твери. Одна машина уехала в сторону Петербурга

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    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Спецтранспорт ритуальной службы города Бологое покинул место крушения самолета Евгения Пригожина. Тела погибших направили в тверской морг, однако один микроавтобус выдвинулся в противоположную сторону.

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    О том, что останки пассажиров и экипажа бизнес-джета Embraer Legacy повезли в морг города Твери, «Фонтанке» сообщили в ритуальной компании, которая занимается транспортировкой тел. Корреспондент на месте происшествия обратил внимание, что утром 24 августа один микроавтобус ритуальных услуг выехал на трассу со стороны места падения самолета и поехал в Тверь, а второй (он некоторое время ждал на выезде к шоссе), повернул налево, по направлению к Петербургу. Не исключено, что этот автомобиль уехал к себе на базу в Бологое.

    «Тела увезли в Тверь, там бюро судебно-медицинской экспертизы», — сказали «Фонтанке» по телефону в ритуальной компании.

    Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

    По данным Росавиации, в списках пассажиров значились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках.

    Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, в том числе — и «Фонтанки». Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета тела десяти человек. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза.

    СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте всю ночь работала следственная группа, в том числе сотрудники ФСБ.

    © Фонтанка.Ру
    Евгений Пригожин
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