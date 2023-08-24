Тела погибших в авиакатастрофе повезли в морг Твери. Одна машина уехала в сторону Петербурга

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Спецтранспорт ритуальной службы города Бологое покинул место крушения самолета Евгения Пригожина. Тела погибших направили в тверской морг, однако один микроавтобус выдвинулся в противоположную сторону.
О том, что останки пассажиров и экипажа бизнес-джета Embraer Legacy повезли в морг города Твери, «Фонтанке» сообщили в ритуальной компании, которая занимается транспортировкой тел. Корреспондент на месте происшествия обратил внимание, что утром 24 августа один микроавтобус ритуальных услуг выехал на трассу со стороны места падения самолета и поехал в Тверь, а второй (он некоторое время ждал на выезде к шоссе), повернул налево, по направлению к Петербургу. Не исключено, что этот автомобиль уехал к себе на базу в Бологое.
«Тела увезли в Тверь, там бюро судебно-медицинской экспертизы», — сказали «Фонтанке» по телефону в ритуальной компании.