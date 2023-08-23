«Самолет. Он падает!» Кадры очевидцев с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy, на котором, по данным «Фонтанки» и Росавиации, находился предприниматель Евгений Пригожин, потерпел крушение вечером 23 августа неподалеку от села Куженкино в Тверской области. В соцсетях практически сразу же начали распространяться страшные кадры с места падения. От самолета практически ничего не осталось.
Самолет летел из Москвы в Петербург. По информации МЧС, на борту находились 10 человек (7 пассажиров и 3 членов экипажа). По информации «Интерфакса», на данный момент все тела обнаружены. Они сильно обезображены и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза. Поисковая операция завершена. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В Росавиации предоставили список тех, кто должен был лететь на рухнувшем самолете. Среди них, в том числе, Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании.
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