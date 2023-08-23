Премьер Индии предложил лидерам БРИКС создать консорциум по исследованию космоса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС выступил с предложением расширить сотрудничество в области космоса.
«Мы уже работаем над созданием группировки спутников. Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды на благо всего мира», – сказал политик (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно, что индийская организация космических исследований рассчитывает, что посадка на Луне автоматической станции «Чандраян-3» состоится по графику, 23 августа. Однако при необходимости срок могут перенести на 27-е число, «если какой-то фактор окажется неблагоприятен».
А 20 августа, напомним, была подтверждена гибель российского аппарата «Луна-25». По данным ученых, он разбился в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии спутника Земли. Глава Роскосмоса назвал причину крушения.
«Фонтанка» поговорила с завотделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Владиславом Шевченко о том, много ли было научного смысла в этой экспедиции и что значит ее конец.