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    Отравление девочек грибами под Бокситогорском дошло до СК

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    Идет доследственная проверка после информации о том, что пять девочек в Бокситогорском районе Ленобласти отравились — предположительно, грибами. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

    По предварительным данным ведомства, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время дневной прогулки по территории детского лагеря. После проверки действиям должностных лиц лагеря дадут правовую оценку.

    Также проверку организовала прокуратура Ленобласти.

    Грибы действительно могли быть найдены на территории лагеря, сообщает 47news со ссылкой на администрацию Бокситогорского района. По предварительным данным, речь идет о лагере «Восток» в Ефимовском сельском поселении. Оперативно связаться с администрацией учреждения у издания не получилось.

    По данным «Фонтанки», пострадавшим девочкам от 14 до 17 лет. Четыре из них в реанимации.

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    Отравление грибамиДетиЛенинградская область
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