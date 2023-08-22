Суд освободил отца погибшего мальчика Далера

Отец погибшего в Екатеринбурге мальчика Далера Бобиева может выйти на свободу уже сегодня, 22 августа. Как пишет E1.RU, накануне областной суд разрешил освободить его досрочно (он осуждён за разбой). В смерти ребенка, напомним, обвиняют опекуншу Веронику Наумову.



Худжановиддин Бобиев отбывает наказание в ИК-10. 28 июня, когда горожане прощались с Далером, районный суд Екатеринбурга отказал мужчине в УДО. Теперь же Свердловский областной суд удовлетворил его апелляционную жалобу на то решение.



Отец Далера попал за решётку ещё до рождения сына — за разбой в составе группы лиц. По данным следствия, осенью 2017 года преступники ворвались в квартиру к двум пенсионеркам, избили их, но вместо крупной суммы денег нашли только 11 тысяч рублей.

