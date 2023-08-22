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    Суд освободил отца погибшего мальчика Далера

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    Отец погибшего в Екатеринбурге мальчика Далера Бобиева может выйти на свободу уже сегодня, 22 августа. Как пишет E1.RU, накануне областной суд разрешил освободить его досрочно (он осуждён за разбой). В смерти ребенка, напомним, обвиняют опекуншу Веронику Наумову.

    Худжановиддин Бобиев отбывает наказание в ИК-10. 28 июня, когда горожане прощались с Далером, районный суд Екатеринбурга отказал мужчине в УДО. Теперь же Свердловский областной суд удовлетворил его апелляционную жалобу на то решение.

    Отец Далера попал за решётку ещё до рождения сына — за разбой в составе группы лиц. По данным следствия, осенью 2017 года преступники ворвались в квартиру к двум пенсионеркам, избили их, но вместо крупной суммы денег нашли только 11 тысяч рублей.

    6-летнего Далера искали в Екатеринбурге три дня, и 29 июня тело нашли мёртвым в гараже, арендованном семьёй Наумовых. Оказалось, что мальчик погиб ещё в декабре. Опекуншу Веронику Наумову задержали 28 июня. Она рассказывала, что ребёнок якобы утонул в ванне, а она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Всё это время она получала выплаты за ребёнка. Была задержана и заведующая детсадом, куда ходил Далер. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке». Далера Бобиева похоронили по мусульманскому обычаю.

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