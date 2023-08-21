Кремль анонсировал выступление Путина на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Непосредственно в Йоханнесбурге российскую делегацию будет возглавлять глава МИД РФ Сергей Лавров. В преддверии саммита пройдёт Деловой форум БРИКС, с обращением к его участникам выступит Путин.



В ходе саммита и неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, вопросы его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

