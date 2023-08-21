Кремль анонсировал выступление Путина на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Непосредственно в Йоханнесбурге российскую делегацию будет возглавлять глава МИД РФ Сергей Лавров. В преддверии саммита пройдёт Деловой форум БРИКС, с обращением к его участникам выступит Путин.
В ходе саммита и неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, вопросы его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Путин «проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году».
Кроме того, планируется заседание лидеров «пятёрки», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Вопрос очного участия президента России в саммите БРИКС в ЮАР обсуждался давно. Дело в том, что южноафриканская страна ратифицировала Римский статут — в соответствии с ним она обязана выполнять решения Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее офис президента ЮАР Сирила Рамафосы распространил сообщение, что российский лидер не приедет на саммит БРИКС. Накануне Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.