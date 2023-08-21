    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    760мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.14eur102.57

    Кремль анонсировал выступление Путина на саммите БРИКС

    1763
    22 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Непосредственно в Йоханнесбурге российскую делегацию будет возглавлять глава МИД РФ Сергей Лавров. В преддверии саммита пройдёт Деловой форум БРИКС, с обращением к его участникам выступит Путин.

    В ходе саммита и неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, вопросы его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

    Путин «проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году».

    Кроме того, планируется заседание лидеров «пятёрки», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.

    Вопрос очного участия президента России в саммите БРИКС в ЮАР обсуждался давно. Дело в том, что южноафриканская страна ратифицировала Римский статут — в соответствии с ним она обязана выполнять решения Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Ранее офис президента ЮАР Сирила Рамафосы распространил сообщение, что российский лидер не приедет на саммит БРИКС. Накануне Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close