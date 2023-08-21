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    По примеру США: в Госдуме предложили создать национальный VPN-сервис

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    В России необходимо создать национальный VPN-сервис с государственной поддержкой, заявил в своем telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

    «Национальный VPN-сервис нам нужен», — написал Антон Горелкин, уточнив, что создать его без поддержки государства не получится. В качестве примера он обратился к опыту Соединенных Штатов, где, по его словам, правительство открыто финансирует компании, предоставляющие услуги VPN.

    VPN-сервисы стали популярны у россиян после 24 февраля 2022 года, когда многие сайты оказались заблокированы, причем блокировки проводятся как внутри России, так за рубежом. В начале августа 2023 года стало известно, что Роскомнадзор устроил массовую атаку на сервисы VPN. Подробнее читайте в нашем материале.

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