В Петербурге открылась после ремонта станция метро «Пионерская»

«Фонтанка.ру»
Станция метро «Пионерская» открылась спустя менее чем 2 месяца после того, как ее полностью закрыли для пассажиров. Там закончили ремонт.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 августа, о том, что это первый день работы станции, говорит разве что отсутствие рекламы на баннерах и тот факт, что киоски на платформе только выкладывают продукцию.
Ранее стало известно, что «Пионерскую» полностью откроют 19 августа, на несколько дней раньше запланированного срока. Полностью доступ для пассажиров закрыли 24 июня, перед этим шел ремонт с частичным ограничением. Пассажиропоток перенаправили к другим станциям — в основном к «Черной речке». Подробнее о том, почему станцию пришлось уводить на ремонт и что на ней изменилось — читайте в материале «Фонтанки».