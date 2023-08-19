    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, с-в

    770мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    В Петербурге открылась после ремонта станция метро «Пионерская»

    2012
    9 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Станция метро «Пионерская» открылась спустя менее чем 2 месяца после того, как ее полностью закрыли для пассажиров. Там закончили ремонт.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 августа, о том, что это первый день работы станции, говорит разве что отсутствие рекламы на баннерах и тот факт, что киоски на платформе только выкладывают продукцию.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться



    Ранее стало известно, что «Пионерскую» полностью откроют 19 августа, на несколько дней раньше запланированного срока. Полностью доступ для пассажиров закрыли 24 июня, перед этим шел ремонт с частичным ограничением. Пассажиропоток перенаправили к другим станциям — в основном к «Черной речке». Подробнее о том, почему станцию пришлось уводить на ремонт и что на ней изменилось — читайте в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close