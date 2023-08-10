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    Станцию «Пионерская» откроют раньше запланированного

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    16 комментариев

    Станцию метро «Пионерская» полностью откроют для пассажиров 19 августа. Раньше предполагалось открывать 22-го.

    О новой дате доложили вице-губернатору Кириллу Полякову 10 августа во время визита к станции, сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Напомним, на «Пионерской» шел ремонт с частичным ограничением доступа пассажиров, однако из-за состояния перекрытий над машинным залом эскалаторов было принято решение на два месяца целиком ее закрыть, чтобы за этот срок все доделать.

    Станция закрылась 24 июня, пассажиропоток перенаправили к другим — в основном, к «Черной речке». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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    МетроРемонт метро
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    Комментарии 16

    Гость10 Авг 2023 в 11:56
    Станция "Пивомерзское"))
    +0−0
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