Станцию «Пионерская» откроют раньше запланированного

Станцию метро «Пионерская» полностью откроют для пассажиров 19 августа. Раньше предполагалось открывать 22-го.

О новой дате доложили вице-губернатору Кириллу Полякову 10 августа во время визита к станции, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Напомним, на «Пионерской» шел ремонт с частичным ограничением доступа пассажиров, однако из-за состояния перекрытий над машинным залом эскалаторов было принято решение на два месяца целиком ее закрыть, чтобы за этот срок все доделать.



Станция закрылась 24 июня, пассажиропоток перенаправили к другим — в основном, к «Черной речке». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».