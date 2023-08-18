«Росконгресс»: импорт удобрений из России в США вырос на 127% в первом квартале

Исследование «Росконгресса» показало, что импорт удобрений из России в США в первом квартале 2023 года достиг суммы 596 млн долларов. Это на 127,4% больше по сравнению с прошлым годом — 262 млн долларов. Согласно данным исследования, США занимают третье место среди главных экспортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии.



Все три страны увеличили свои объемы покупок, пишет 18 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Наиболее заметен рост в Индии, где объем поставок достиг почти 708 млн долларов. Это в разы больше, чем в первом квартале 2021 года, когда в эту страну было отгружено удобрений на 78 млн долларов.

