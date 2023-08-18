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    «Росконгресс»: импорт удобрений из России в США вырос на 127% в первом квартале

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    Исследование «Росконгресса» показало, что импорт удобрений из России в США в первом квартале 2023 года достиг суммы 596 млн долларов. Это на 127,4% больше по сравнению с прошлым годом — 262 млн долларов. Согласно данным исследования, США занимают третье место среди главных экспортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии.

    Все три страны увеличили свои объемы покупок, пишет 18 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Наиболее заметен рост в Индии, где объем поставок достиг почти 708 млн долларов. Это в разы больше, чем в первом квартале 2021 года, когда в эту страну было отгружено удобрений на 78 млн долларов.

    Российские производители удобрений сталкиваются с изменениями на международном рынке. В то время как доля России на европейском рынке значительно сократилась, другие поставщики, такие как Алжир, Египет, Тринидад и Тобаго, а также США, занимают все более важное положение в этом экономическом регионе. Однако, по результатам исследования, предполагается, что Россия сохранит свои лидирующие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, которая является одним из крупнейших потребителей удобрений. На эту страну приходится 15% удобрений в мире и 80% в Южной Азии.

    Российские производители удобрений продолжают расширять свое производство, прибавив 3%, частично благодаря росту внутреннего спроса. Однако химическим компаниям грозит повышение экспортных пошлин с 1 сентября, что может создать трудности для производителей фосфорных и сложных удобрений и усилить конкуренцию на внутреннем рынке. В первом полугодии цены на удобрения в мире снижались из-за падения стоимости газа.

    Экспорт удобрений — одно из ключевых требований России по «зерновой сделке». Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сделка так и не заработала из-за того, что США, Евросоюз и Великобритания не изъяли из односторонних санкций российские удобрения и продовольствие.

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    УдобренияЗерновая сделкаЭкспорт
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