В Махачкале остаются неопознанными 17 погибших при взрыве у АЗС

После взрыва в пригороде Махачкалы неопознанными остаются 17 погибших, передает 17 августа ТАСС со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова. Об этом он рассказал в Москве после заседания президиума Госсовета.



Кроме того, Меликов подтвердил, что расследованием уголовного дела о взрыве занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.



«Сейчас в рамках расследования уголовного дела только один подозреваемый. В отношении него проводятся следственные действия», — сказал Меликов(цитата по ТАСС).



Напомним, 14 августа из-за мощного взрыва рядом с автозаправочной станцией в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, в том числе трое детей.

