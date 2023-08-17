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    В Махачкале остаются неопознанными 17 погибших при взрыве у АЗС

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    После взрыва в пригороде Махачкалы неопознанными остаются 17 погибших, передает 17 августа ТАСС со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова. Об этом он рассказал в Москве после заседания президиума Госсовета.

    Кроме того, Меликов подтвердил, что расследованием уголовного дела о взрыве занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

    «Сейчас в рамках расследования уголовного дела только один подозреваемый. В отношении него проводятся следственные действия», — сказал Меликов(цитата по ТАСС).

    Напомним, 14 августа из-за мощного взрыва рядом с автозаправочной станцией в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, в том числе трое детей.

    Сегодня в Москве арестовали на два месяца Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву. Мужчину подозревают в хранении продукции(возможно, селитры), не соответствующей требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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    Взрыв в Махачкале
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