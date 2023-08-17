    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, зап

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.7eur105.66

    Суд отправил в СИЗО обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале. Ему грозит 10 лет тюрьмы

    2097
    11 комментариев

    Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, арестовали на два месяца. Такое решение 17 августа приняла судья Наталия Дударь, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

    Насрулаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 14 октября 2023 года.

    пресс-служба Басманного суда

    Мужчину подозревают в хранении продукции, не соответствующей требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц. Согласно части 3 статьи 238 УК РФ, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По информации источника РИА Новости, Насрулаев, возможно, хранил взрывоопасную селитру.

    По просьбе следователя заседание проходило в закрытом формате.

    В понедельник, 14 августа, в ходе техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Позже огонь перекинулся на соседнее здание, где предположительно хранилась селитра. В итоге произошел взрыв, огонь перекинулся в том числе на АЗС. В результате инцидента погибли 35 человек, в том числе трое детей. 16 пострадавших доставили в Москву из-за серьезного состояния здоровья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Басманный суд МосквыВзрыв в МахачкалеВзрыв на АЗС
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close