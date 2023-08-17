Суд отправил в СИЗО обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, арестовали на два месяца. Такое решение 17 августа приняла судья Наталия Дударь, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Насрулаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 14 октября 2023 года.

