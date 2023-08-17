Суд отправил в СИЗО обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, арестовали на два месяца. Такое решение 17 августа приняла судья Наталия Дударь, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
Насрулаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 14 октября 2023 года.
пресс-служба Басманного суда
Мужчину подозревают в хранении продукции, не соответствующей требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц. Согласно части 3 статьи 238 УК РФ, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По информации источника РИА Новости, Насрулаев, возможно, хранил взрывоопасную селитру.
По просьбе следователя заседание проходило в закрытом формате.
В понедельник, 14 августа, в ходе техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Позже огонь перекинулся на соседнее здание, где предположительно хранилась селитра. В итоге произошел взрыв, огонь перекинулся в том числе на АЗС. В результате инцидента погибли 35 человек, в том числе трое детей. 16 пострадавших доставили в Москву из-за серьезного состояния здоровья.