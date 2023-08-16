Погибли 35 человек, включая троих детей, 16 пострадавших в Москве. Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

Из-за мощного взрыва рядом с автозаправочной станцией в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, в том числе трое детей, заявила 16 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Ее слова приводит госагентство ТАСС.

Как сообщила Татьяна Голикова, 16 человек, включая трое детей, отправлены в федеральные московские медучреждения из-за их серьезного состояния здоровья.

Об этом же ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что 9 пострадавших находятся в Институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, детской неотложной хирургии, больнице им. Сперанского.

