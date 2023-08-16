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    Погибли 35 человек, включая троих детей, 16 пострадавших в Москве. Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

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    Из-за мощного взрыва рядом с автозаправочной станцией в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, в том числе трое детей, заявила 16 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Ее слова приводит госагентство ТАСС.

    Как сообщила Татьяна Голикова, 16 человек, включая трое детей, отправлены в федеральные московские медучреждения из-за их серьезного состояния здоровья.

    Об этом же ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что 9 пострадавших находятся в Институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, детской неотложной хирургии, больнице им. Сперанского.

    По словам Сергея Собянина, шесть человек, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается помощь, в том числе психологическая.

    РИА Новости публикует кадры с места взрыва. На них видны серьезные разрушения вокруг места инцидента.

    Всего в районе взрыва пострадало более 400 строений, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов, уточнив, что большая часть из них — жилые дома.

    По факту взрыва в Махачкале возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса.

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    Взрыв на АЗСВзрыв в Махачкале
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