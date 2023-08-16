Число пострадавших строений после взрыва на АЗС в Махачкале превысило 400

В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений, заявил 16 августа глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Пострадало более 400 строений», — приводит слова Меликова госагентство ТАСС. Уточняется, что большинство пострадавших строений — это жилые дома. Степень повреждений у всех совершенно разная.
Мощный взрыв на заправке в Махачкале произошел 14 августа. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе дети. В больнице находятся 65 раненых, всего пострадали по меньшей мере 105 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса.
Как уточнил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев, взрыв аммиачной селитры произошел на автосервисе через дорогу от заправки, в результате чего огонь перекинулся на АЗС, пишет РИА Новости. По его словам, в автосервисе хранилось более 100 тонн аммиачной селитры, что равнозначно 35 тоннам в тротиловом эквиваленте.