    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    0 м/с, штиль

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.7eur105.66

    Скончалась петербурженка, в которую сосед по коммуналке выстрелил из дробовика

    1100
    5 комментариев

    20-летняя девушка, в которую на проспекте Солидарности выстрелил сосед по коммуналке, скончалась спустя полтора месяца после происшествия.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, смерть петербурженки была констатирована накануне днем. Травмы оказались слишком тяжелыми — дробь пробила кишечник, мочеточник и артерию, у пациентки начался сепсис.

    Девушку доставили в Александровскую больницу днем 28 июня. Раненую обнаружили в коммуналке на проспекте Солидарности, там же — ее мертвого соседа. По предварительным данным, мужчина выстрелил в потерпевшую из-за бытового конфликта, после чего свел счеты с жизнью.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close