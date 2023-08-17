Скончалась петербурженка, в которую сосед по коммуналке выстрелил из дробовика

20-летняя девушка, в которую на проспекте Солидарности выстрелил сосед по коммуналке, скончалась спустя полтора месяца после происшествия.
Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, смерть петербурженки была констатирована накануне днем. Травмы оказались слишком тяжелыми — дробь пробила кишечник, мочеточник и артерию, у пациентки начался сепсис.
Девушку доставили в Александровскую больницу днем 28 июня. Раненую обнаружили в коммуналке на проспекте Солидарности, там же — ее мертвого соседа. По предварительным данным, мужчина выстрелил в потерпевшую из-за бытового конфликта, после чего свел счеты с жизнью.