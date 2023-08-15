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    Минздрав РФ признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

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    Минздрав РФ признал утратившим силу документ от 2017 года, утверждавший форму и порядок выдачи в России «документа об изменении пола», передаёт 15 августа ТАСС. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Михаила Мурашко опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу в среду, 16 августа.

    Напомним, 24 июля в России вступил в силу закон о запрете на операции по смене пола, его подписал президент РФ Владимир Путин.

    Изменения коснулись действующего закона об основах охраны здоровья граждан, в котором появилась новая статья, запрещающая медицинское вмешательство по смене пола. Речь идет как о хирургическом вмешательстве, так и о лекарственной терапии.

    Исключение сделано только для лечения врожденных аномалий формирования половых органов у несовершеннолетних. Утверждать такую операцию будет врачебная комиссия.

    Также с 24 июля смена пола одним из супругов является основанием для прекращения брака. Сменившие пол россияне не смогут усыновлять детей и становиться опекунами.

    Отметим, что Минздрав изначально критически оценил инициативу авторов закона, предупреждая о возможном росте числа суицидов среди людей, которые не смогут сменить пол. Но в Госдуме к мнению медиков не прислушались.

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    МинздравСмена пола
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