Минздрав РФ признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Минздрав РФ признал утратившим силу документ от 2017 года, утверждавший форму и порядок выдачи в России «документа об изменении пола», передаёт 15 августа ТАСС. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Михаила Мурашко опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу в среду, 16 августа.



Напомним, 24 июля в России вступил в силу закон о запрете на операции по смене пола, его подписал президент РФ Владимир Путин.



Изменения коснулись действующего закона об основах охраны здоровья граждан, в котором появилась новая статья, запрещающая медицинское вмешательство по смене пола. Речь идет как о хирургическом вмешательстве, так и о лекарственной терапии.

