Дуров показал бета-версию Telegram и рассказал, что «всегда было частью плана»

Основатель Telegram Павел Дуров решил напомнить пользователям, как выглядела бета-версия мессенджера больше десяти лет назад. Он также отметил, что сторис «всегда были частью плана».



«Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года. Обратите внимание на возможность добавлять фотографии на страницы профиля (с геотегами и реакциями!), что похоже на публикации в историях, которые мы запускаем сейчас», — написал Дуров 14 августа в своем Telegram-канале.