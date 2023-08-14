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    Дуров показал бета-версию Telegram и рассказал, что «всегда было частью плана»

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    Основатель Telegram Павел Дуров решил напомнить пользователям, как выглядела бета-версия мессенджера больше десяти лет назад. Он также отметил, что сторис «всегда были частью плана».

    «Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года. Обратите внимание на возможность добавлять фотографии на страницы профиля (с геотегами и реакциями!), что похоже на публикации в историях, которые мы запускаем сейчас», — написал Дуров 14 августа в своем Telegram-канале.

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    Ранее у пользователей Telegram появилась возможность бесплатно публиковать сторис. Раньше эта функция была доступна только обладателям премиум-подписки.

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