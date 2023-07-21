В Telegram появились Stories. Показываем первую для «Фонтанки»

Анонсированный Павлом Дуровым новый формат сторис появился в Telegram 20 июля, но оценить его могут пока не все.
Обновление с новой функцией доступно после обновления приложения в AppStore и Google Play. Правда, в этом месяце только для обладателей премиум-подписки.
«Грузятся быстро, в качестве не теряют», — оценил корреспондент «Фонтанки».
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о внедрении сторис в конце июня.
Пользователи смогут определять, кому показывать истории, скрывать или, напротив, находить их быстро и выбирать срок действия — 6, 12, 24 или 48 часов. Отображаться они будут над чатами.