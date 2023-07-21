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    В Telegram появились Stories. Показываем первую для «Фонтанки»

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    4 комментария

    Анонсированный Павлом Дуровым новый формат сторис появился в Telegram 20 июля, но оценить его могут пока не все.

    Обновление с новой функцией доступно после обновления приложения в AppStore и Google Play. Правда, в этом месяце только для обладателей премиум-подписки.

    «Грузятся быстро, в качестве не теряют», — оценил корреспондент «Фонтанки».

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    Основатель Telegram Павел Дуров заявил о внедрении сторис в конце июня.

    Пользователи смогут определять, кому показывать истории, скрывать или, напротив, находить их быстро и выбирать срок действия — 6, 12, 24 или 48 часов. Отображаться они будут над чатами.

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    Комментарии 4

    Гость21 Июл 2023 в 00:39
    Народ и так уже мысль выразить не в сосотоянии, теперь вообще отупеют...
    +3−1
    Айлбибэк Асталавистович21 Июл 2023 в 00:35
    Это редакционные котики? )))
    +0−2
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