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    Telegram начал вводить бесплатные сторис для всех пользователей

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    Мессенджеру Telegram 14 августа исполняется 10 лет. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров и объявил о постепенном введении сторис для всех пользователей. Это означает, что они станут бесплатными для всех.

    «Сегодняшнее постепенное разворачивание историй для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — написал Дуров.

    За 10 лет мессенджер набрал более 800 миллионов активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио». Следующий шаг — «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных медиа», отметил Дуров.

    «Хотя последнее десятилетие было захватывающим, следующие 10 лет станут временем, когда Telegram достигнет своего истинного потенциала», — написал основатель.

    Сторис в Telegram появились 20 июля, но только для обладателей премиум-подписки. Остальные пользователи могут просматривать и комментировать все сторис. В будущем, по словам Дурова, появится возможность репостить сообщения из каналов в истории.

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