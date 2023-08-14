Telegram начал вводить бесплатные сторис для всех пользователей

Мессенджеру Telegram 14 августа исполняется 10 лет. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров и объявил о постепенном введении сторис для всех пользователей. Это означает, что они станут бесплатными для всех.



«Сегодняшнее постепенное разворачивание историй для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — написал Дуров.



За 10 лет мессенджер набрал более 800 миллионов активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио». Следующий шаг — «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных медиа», отметил Дуров.

