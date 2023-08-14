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    Девочка получила ранения из-за взрыва после попадания беспилотника в Белгороде

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    В результате взрыва в доме в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил 14 августа губернатор области Вячеслав Гладков.

    Беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Есенина под вечер 13 августа. В это время девочка гуляла во дворе. Её госпитализировали с множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы и с «инородным телом в проекции правого локтевого сустава». Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

    В результате взрыва повреждены пять квартир (выбиты окна, повреждены кондиционеры), 16 автомобилей, посечен фасад здания, задело и один хозяйственный объект.

    «Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром, для того, чтобы обезопасить пешеходов и жителей дома. Сегодня будет повторное обследование, и приступим к восстановительным работам», — пообещал губернатор.

    Один человек пострадал вчера в посёлке Борисовка, куда упало взрывное устройство с квадрокоптера. Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. «Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно, не связанного с прилетом», — отмечает Гладков.

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