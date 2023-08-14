Девочка получила ранения из-за взрыва после попадания беспилотника в Белгороде

В результате взрыва в доме в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил 14 августа губернатор области Вячеслав Гладков.



Беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Есенина под вечер 13 августа. В это время девочка гуляла во дворе. Её госпитализировали с множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы и с «инородным телом в проекции правого локтевого сустава». Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.



В результате взрыва повреждены пять квартир (выбиты окна, повреждены кондиционеры), 16 автомобилей, посечен фасад здания, задело и один хозяйственный объект.

