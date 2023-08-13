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    Жилой дом в Белгороде частично разрушен после атаки БПЛА

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    Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения после атаки БПЛА. Такую предварительную информацию 13 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, фасад разрушен с 13-го по 7-й этаж. В квартирах выбиты окна и повреждены кондиционеры, из людей никто не пострадал. Осыпавшиеся части фасада упали на припаркованные во дворе машины, задето порядка 15 автомобилей.

    По данным губернатора, атака произошла около шести часов вечера. По предварительной версии, это был БПЛА.

    Ранее сообщалось о трех пострадавших в Курской области, люди в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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