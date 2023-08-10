Число без вести пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти человек

Девять человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Сейчас спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечены 150 человек.

Первые сообщения о взрыве со стороны Загорского оптико-механического завода появились 9 августа примерно в 10:45. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Под завалами погибшие не найдены, но одна женщина скончалась в реанимации. Всего сообщалось о 60 пострадавших.