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    Число без вести пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти человек

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    Девять человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Сейчас спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечены 150 человек.

    Первые сообщения о взрыве со стороны Загорского оптико-механического завода появились 9 августа примерно в 10:45. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

    Под завалами погибшие не найдены, но одна женщина скончалась в реанимации. Всего сообщалось о 60 пострадавших.

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    Взрыв в Сергиевом Посаде
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