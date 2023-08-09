    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.08eur105.44

    В реке Лапке замечены лапки. Там хозяйничают бобры

    1132
    16 комментариев

    Пока люди обустраивают набережную реки Лапки в Красногвардейском районе Петербурга, животные тоже не отстают. Производство там развернули и бобры, одного из которых засекла камера.

    телеграм-канал Красногвардейского района

    Устроившегося в воде строителя 9 августа показывает пресс-служба районной администрации. Разглядеть его на водной глади, покрытой желтыми листьями, довольно трудно.

    Фото: телеграм-канал Красногвардейского района
    Фото: телеграм-канал Красногвардейского района
    ПоделитьсяПоделиться

    Река Лапка — это приток Охты, она проходит по территории Всеволожского района Ленобласти и Ржевского лесопарка. Устье реки расположено у улицы Коммуны.

    Нередко в Петербурге замечают других любителей поплавать — нерп. В прошлом месяце одна показалась прохожим у Ростральных колонн.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close