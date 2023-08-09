В реке Лапке замечены лапки. Там хозяйничают бобры

Пока люди обустраивают набережную реки Лапки в Красногвардейском районе Петербурга, животные тоже не отстают. Производство там развернули и бобры, одного из которых засекла камера.
телеграм-канал Красногвардейского района
Устроившегося в воде строителя 9 августа показывает пресс-служба районной администрации. Разглядеть его на водной глади, покрытой желтыми листьями, довольно трудно.
Река Лапка — это приток Охты, она проходит по территории Всеволожского района Ленобласти и Ржевского лесопарка. Устье реки расположено у улицы Коммуны.
Нередко в Петербурге замечают других любителей поплавать — нерп. В прошлом месяце одна показалась прохожим у Ростральных колонн.