Проверкой по факту выселения детей из отеля в Турции займется СК России

Следственные органы ГСУ СК России по Москве начали проверку после выселения более 70-ти детей из отеля в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства 8 августа . Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет начать расследование.

“Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить об установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства”, — отметили в пресс-службе ведомства.