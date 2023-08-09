Проверкой по факту выселения детей из отеля в Турции займется СК России

Следственные органы ГСУ СК России по Москве начали проверку после выселения более 70-ти детей из отеля в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства 8 августа . Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет начать расследование.
“Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить об установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства”, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ночь с 1 на 2 августа российских детей выселили из отеля Batont Garden Resort в Турции. Шестеро из них — петербуржцы. Ребята приехали в Анталью в детский лагерь, однако, как оказалось, туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание. Впоследствии родители рассказали, что организатор продавал путевки без договора об оказании туристических услуг.
В итоге детей попросили покинуть номера, и они оказались на улице посреди ночи. Вылететь обратно на Родину помогала российская дипмиссия.
Смена длиной в 15 дней, судя по ценам на сайте туроператора, могла обойтись детям в 75 тысяч рублей, и это по тарифу “раннее бронирование”.