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    «Целыми днями пишет книги». Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин, живет в деревне в Рязанской области

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    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово в Рязанской области, сообщает 8 августа ТАСС.

    Она приехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал агентству глава Гиблицкого сельского поселения Владимир Трубочкин.

    По словам соседей, Кнайсль знает несколько языков, однако по-русски пока говорит плохо и занимается с репетитором. Живет гостья в арендованном доме вместе с двумя собаками и «целыми днями пишет книги».

    Напомним, политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Но в России она прославилась после танца с Владимиром Путиным на своей свадьбе в августе 2018-го, «Фонтанка» писала об этом. Путин тогда произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.

    В июне 2021 года сообщалось, что Карин Кнайсль была избрана в состав совета директоров «Роснефти».

    Как напоминает ТАСС, 15 июня Кнайсль на полях ПМЭФ заявляла, что «всерьез раздумывала над тем, чтобы переехать в Россию». СМИ также писали о постоянных угрозах, которые поступали женщине в Западной Европе. РБК отмечает, что экс-главу австрийского МИДа пригласили преподавать в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный при СПбГУ. На сайте она значится как руководитель центра.

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    КнайсльКарин КнайсльРязанская областьДеревня
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