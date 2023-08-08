«Целыми днями пишет книги». Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин, живет в деревне в Рязанской области

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово в Рязанской области, сообщает 8 августа ТАСС.
Она приехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал агентству глава Гиблицкого сельского поселения Владимир Трубочкин.
По словам соседей, Кнайсль знает несколько языков, однако по-русски пока говорит плохо и занимается с репетитором. Живет гостья в арендованном доме вместе с двумя собаками и «целыми днями пишет книги».
Напомним, политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Но в России она прославилась после танца с Владимиром Путиным на своей свадьбе в августе 2018-го, «Фонтанка» писала об этом. Путин тогда произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.
В июне 2021 года сообщалось, что Карин Кнайсль была избрана в состав совета директоров «Роснефти».
Как напоминает ТАСС, 15 июня Кнайсль на полях ПМЭФ заявляла, что «всерьез раздумывала над тем, чтобы переехать в Россию». СМИ также писали о постоянных угрозах, которые поступали женщине в Западной Европе. РБК отмечает, что экс-главу австрийского МИДа пригласили преподавать в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный при СПбГУ. На сайте она значится как руководитель центра.