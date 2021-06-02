Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии включена в новый совет директоров «Роснефти»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль была выбрана в состав директоров «Роснефти».
«Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли: <...> Карин Кнайсль — доктор права, бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики», — сообщается 2 июня на сайте российской нефтегазовой компании.
В список среди прочих попали исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель председателя правительства Александр Новак.
Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти» в марте. Политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Она стала широко известна в СМИ после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Бракосочетание на тот момент главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялось 18 августа 2018 года. Владимир Путин произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.