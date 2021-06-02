FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
17
Печать

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии включена в новый совет директоров «Роснефти»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль была выбрана в состав директоров «Роснефти».

«Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли: <...> Карин Кнайсль — доктор права, бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики», — сообщается 2 июня на сайте российской нефтегазовой компании.

В список среди прочих попали исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель председателя правительства Александр Новак.

Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти» в марте. Политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Она стала широко известна в СМИ после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Бракосочетание на тот момент главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялось 18 августа 2018 года. Владимир Путин произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

ШIШ
Карин Кнайсель очень красивая женщина , чем то напоминающая матушку Государыню Екатерину Вторую на одном из самых объективных портретов. Чай Для пущей Славы Государства Российского ! Виват ! Не русофобам же профессиональным сидеть в Роснефти или убийцам !
VVM1962
Боюсь подумать, кем стали позволившие обнуленцу более чем потанцевать.
sench99
Не волнуйтесь, так всяких ирландок и так хватает..В совете, этих "директоров"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний