Танцевавшую с Путиным на своей свадьбе экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинуты в совет директоров «Роснефти» в качестве независимых директоров. Об этом сообщает ТАСС 3 марта со ссылкой на распоряжение правительства.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не смог подтвердить эту информацию «Фонтанке», однако крупнейшие российские государственные информагентства передают, что от Российской Федерации выдвинуты действующие члены совета директоров «Роснефти» — вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин. Среди иностранных членов совета директоров компании до сих пор были Герхард Шредер, Маттиас Варниг и Ханс-Йорг Рудлофф.