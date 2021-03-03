Танцевавшую с Путиным на своей свадьбе экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинуты в совет директоров «Роснефти» в качестве независимых директоров. Об этом сообщает ТАСС 3 марта со ссылкой на распоряжение правительства.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не смог подтвердить эту информацию «Фонтанке», однако крупнейшие российские государственные информагентства передают, что от Российской Федерации выдвинуты действующие члены совета директоров «Роснефти» — вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин. Среди иностранных членов совета директоров компании до сих пор были Герхард Шредер, Маттиас Варниг и Ханс-Йорг Рудлофф.
Герхард Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. С сентября 2017 года он занимает должность председателя совета директоров «Роснефти».
Карин Кнайсль, которая впервые включена в список кандидатов в совет директоров «Роснефти», возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Она стала широко известна в СМИ после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Бракосочетание на тот момент главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялось 18 августа 2018 года. Владимир Путин произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.