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Танцевавшую с Путиным на своей свадьбе экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинуты в совет директоров «Роснефти» в качестве независимых директоров. Об этом сообщает ТАСС 3 марта со ссылкой на распоряжение правительства.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не смог подтвердить эту информацию «Фонтанке», однако крупнейшие российские государственные информагентства передают, что от Российской Федерации выдвинуты действующие члены совета директоров «Роснефти» — вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин. Среди иностранных членов совета директоров компании до сих пор были Герхард Шредер, Маттиас Варниг и Ханс-Йорг Рудлофф.

Герхард Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. С сентября 2017 года он занимает должность председателя совета директоров «Роснефти».

Карин Кнайсль, которая впервые включена в список кандидатов в совет директоров «Роснефти», возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Она стала широко известна в СМИ после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Бракосочетание на тот момент главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялось 18 августа 2018 года. Владимир Путин произнес тост на немецком языке и подарил пятидесятилетним молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину.

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Комментарии (22)

07A
Вот некоторые называют меня крелмеботом лахтинским, а я давно заметил-на тех кто рядом с нашим первым лицом побывает, снисходит благодать! И как не уверовать в его особое предназначение?
255822531
А может она отказалась. Не стала шлюшничать с западлом.
atty
Откат на международном уровне, всё просто.
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