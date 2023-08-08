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    «Зай, пожалуйста, не стоит того!» В Мурино в водителя стреляли за несвоевременный сигнал

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    Житель Всеволожского района Ленинградской области со стрельбой учил водителя быть тише на дороге. Видео, снятое перепуганной супругой автомобилиста, оказалось в распоряжении «Фонтанки» 8 августа.

    По предварительным данным, пара не разминулась с вооружённым человеком накануне в седьмом часу вечера, когда проезжали мимо дома № 9/2 на улице Авиаторов Балтики.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам, прохожего разозлил несвоевременный гудок. «Ещё раз сигналить людям будешь!» — предостерегает молодой человек, направляя аэрозольный пистолет на водителя. Жена с криками: «Зай, пожалуйста, не стоит того!» — упрашивала 30-летнего менеджера вернуться в машину.

    Стрелок неспешно удалился. Позже полицейские отыскали на месте две гильзы, а потом и его самого. Задержан 29-летний официально не трудоустроенный местный житель. По предварительным данным, на нарушении уголовного законодательства он ранее не попадался. Мужчину уже доставили в суд с административным хулиганством, в перспективе возбуждение уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка.

    Жители Мурино тем временем решили бороться со славой «областного Готэм-сити», в том числе своими силами. Обычные люди хотят помогать полиции патрулировать улицы, чтобы на них было спокойнее. «Фонтанка» рассказывала о перспективах этого проекта здесь.

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