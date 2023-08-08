Подробности и видео тяжёлого ДТП на Кушелевской дороге. Пешеходы в больнице

Оба пешехода, сбитые на Кушелевской дороге, находятся в больнице. Официальную информацию сообщили «Фонтанке» 8 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло 7 августа в 20:58 на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги (Калининский район). 45-летний водитель такси на «Рено Каптюре» сбил двух пешеходов: 39-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. На записи момента ДТП видно, что водитель совершал разворот и не пропустил людей. Пешеходы двигались на свой зелёный.
На водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Он отпущен под обязательство о явке.