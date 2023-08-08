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    Подробности и видео тяжёлого ДТП на Кушелевской дороге. Пешеходы в больнице

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    Оба пешехода, сбитые на Кушелевской дороге, находятся в больнице. Официальную информацию сообщили «Фонтанке» 8 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    ДТП произошло 7 августа в 20:58 на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги (Калининский район). 45-летний водитель такси на «Рено Каптюре» сбил двух пешеходов: 39-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. На записи момента ДТП видно, что водитель совершал разворот и не пропустил людей. Пешеходы двигались на свой зелёный.

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    На водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Он отпущен под обязательство о явке.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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