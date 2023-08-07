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    В Петербурге появится новое фармпроизводство. Solopharm построит четвертую очередь к 2028 году

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    Компания ООО «Гротекс» предпринимателя Олега Жеребцова построит в Петербурге четвертую очередь фармацевтического завода Solopharm. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга 7 августа.

    Решение о заключении соглашения с ООО «Гротекс» о застройке земельного участка на Индустриальном проспекте одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, говорится в пресс-релизе. Проект признан стратегическим.

    На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм. Срок строительства — 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка. Таким образом, предприятие появится не позднее осени 2028 года.

    Solopharm (ООО «Гротекс») — производитель жидких и твердых лекарственных форм. Компания управляет пятью производственными площадками общей площадью более 38 000 кв. м. Портфель препаратов насчитывает более 210 регистрационных удостоверений.

    В мае компания запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов. Общий объем инвестиций в оба проекта составил более 2 млрд рублей.

    ООО «Лонофарм», «дочка» компании «Гротекс» Олега Жеребцова, планирует реализовать на территории ОЭЗ Санкт-Петербурга проект научно-производственного комплекса по разработке и серийному выпуску наркозных средств, плазмозамещающих и перфузионных растворов и физрастворов. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд рублей.

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