В Петербурге появится новое фармпроизводство. Solopharm построит четвертую очередь к 2028 году

Компания ООО «Гротекс» предпринимателя Олега Жеребцова построит в Петербурге четвертую очередь фармацевтического завода Solopharm. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга 7 августа.



Решение о заключении соглашения с ООО «Гротекс» о застройке земельного участка на Индустриальном проспекте одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, говорится в пресс-релизе. Проект признан стратегическим.

На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм. Срок строительства — 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка. Таким образом, предприятие появится не позднее осени 2028 года.