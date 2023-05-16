Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей

Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов. Как сообщила 16 мая пресс-служба компании, площадки заработали в конце апреля. Общий объем инвестиций в оба проекта составил более 2 млрд рублей.



С учетом новых линий мощности Solopharm выросли на 30%. Это даст возможности для разработки и производства новых препаратов, а также восполнить дефицит в аптеках ряда лекарств в сфере оториноларингологии, офтальмологии, терапии, пульмонологии, неврологии и инъекционных растворов.

