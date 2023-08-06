При атаке беспилотника в Подмосковье пострадал пенсионер. В домах повреждены окна

При падении беспилотника в Подольске ожог мягких тканей получил пенсионер. У него повреждена рука, угрозы для жизни нет, сообщил глава города Дмитрий Жариков 6 августа.



«Осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника», — цитирует чиновника РИАМО.

Детали аппарата частично попали на детскую площадку. Серьезного ущерба частной собственности не зафиксировано. «В некоторых домах оказались повреждены окна. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня», — добавил Жариков.