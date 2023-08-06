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    При атаке беспилотника в Подмосковье пострадал пенсионер. В домах повреждены окна

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    3 комментария

    При падении беспилотника в Подольске ожог мягких тканей получил пенсионер. У него повреждена рука, угрозы для жизни нет, сообщил глава города Дмитрий Жариков 6 августа.

    «Осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника», — цитирует чиновника РИАМО.

    Детали аппарата частично попали на детскую площадку. Серьезного ущерба частной собственности не зафиксировано. «В некоторых домах оказались повреждены окна. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня», — добавил Жариков.

    Направленный на Москву беспилотник был сбит силами ПВО. Из-за атаки в столичном аэропорту Внуково вводили временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

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    Комментарии 3

    06 Авг 2023 в 16:14
    По плану все
    +0−0
    Гость06 Авг 2023 в 15:50
    Все хорошо.
    +1−0
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