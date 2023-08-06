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    Еще 12 детей из группы, которую выгнали из отеля в Турции, возвращаются в Москву и Петербург

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    Большинство детей, которых по вине туроператора выселили из турецкого отеля, вернулись в Россию. В Турции остаются около 30 юных туристов, сообщили 6 августа «Интерфаксу» в посольстве РФ в Анкаре.

    Напомним, по уточненным данным, более 70 детей выселили из отеля в Анталье из-за недобросовестности туроператора «Колибри Тур». Ночь они провели на улице.

    Как сообщили в российской дипмиссии, сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей. 8 ребят остаются в Анталье в соответствии с договором с другим туроператором.

    Как подчеркивается в сообщении посольства РФ, некоторым родителям пришлось покупать обратные билеты детям за свой счет.

    «Выяснить позицию руководства «Колибри» по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки», — цитирует агентство сотрудников российской дипмиссии.

    Ранее из турецкого лагеря вернулись домой шестеро детей из Петербурга.

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