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    Путин подписал закон о введении обязательного общественно полезного труда для школьников

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    Закон об обязательном привлечении детей к общественно полезному труду в школе подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ 4 августа опубликован на портале правовой информации.

    Изменения предполагают обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, дети будут сажать деревья и цветы, убирать школьную территорию, оформлять класс и помогать в библиотеке или музее.

    С 1 сентября 2024 года в школах также заменят «Основы безопасности жизнедеятельности» на «Основы безопасности и защиту Родины».

    К тому же закон возвращает серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Их будут получать выпускники, которые заканчивают школу только с двумя «четверками» и остальными «пятерками».

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