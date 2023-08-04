Путин подписал закон о введении обязательного общественно полезного труда для школьников

Закон об обязательном привлечении детей к общественно полезному труду в школе подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ 4 августа опубликован на портале правовой информации.



Изменения предполагают обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, дети будут сажать деревья и цветы, убирать школьную территорию, оформлять класс и помогать в библиотеке или музее.



С 1 сентября 2024 года в школах также заменят «Основы безопасности жизнедеятельности» на «Основы безопасности и защиту Родины».

