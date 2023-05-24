В Госдуму внесен проект об участии школьников в общественно-полезном труде

Школьников в России намерены привлекать к общественно-полезному труду с учетом их возраста и особенностей здоровья. Поправки в закон «Об образовании» внесены в нижнюю палату парламента, сообщила 24 мая председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова.



По ее словам, новшество предполагает обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, в высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее, пишет ТАСС.

