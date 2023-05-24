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    В Госдуму внесен проект об участии школьников в общественно-полезном труде

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    Школьников в России намерены привлекать к общественно-полезному труду с учетом их возраста и особенностей здоровья. Поправки в закон «Об образовании» внесены в нижнюю палату парламента, сообщила 24 мая председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова.

    По ее словам, новшество предполагает обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, в высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее, пишет ТАСС.

    По мнению Казаковой, принятие этого закона «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду», призванной сформировать простые навыки, которые пригодятся в быту.

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