В российские школы вернут серебряные медали

Серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года. Об этом 25 мая сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.



«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.



До 2014 года золотую медаль выдавали выпускникам, у которых были отличные полугодовые, годовые и экзаменационные оценки. Серебряную медаль могли получить школьники с двумя «четверками» за полугодие. После 2014 года регионам дали право самостоятельно устанавливать награды школьникам за хорошую успеваемость, в том числе серебряные и золотые медали.

