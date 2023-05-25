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    В российские школы вернут серебряные медали

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    Серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года. Об этом 25 мая сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

    До 2014 года золотую медаль выдавали выпускникам, у которых были отличные полугодовые, годовые и экзаменационные оценки. Серебряную медаль могли получить школьники с двумя «четверками» за полугодие. После 2014 года регионам дали право самостоятельно устанавливать награды школьникам за хорошую успеваемость, в том числе серебряные и золотые медали.

    На федеральном уровне оставили одну медаль — «За особые успехи в учении». Её можно было получить с «пятерками» в аттестате, а ЕГЭ нужно было сдать на самом минимальном уровне. Позже эту брешь в системе устранили. В 2023 году медаль выдают лишь тем, кто помимо «пятерок» в аттестате, сумеет набрать 70 баллов и выше за ЕГЭ по обязательным экзаменам — русский язык и базовая математика.

    История серебряной медали в российских школах берет начало с 1828 года с принятием «Устава гимназий». Октябрьская революция 1917 года внесла коррективы в поощрение школьников: этот вид медалей был отменен вплоть до 1945 года. В советских школах серебро давали за «пятерки» на экзаменах и не более двух «четверок» в аттестате.

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