В Госдуму внесен законопроект, возвращающий юристам право представлять интересы призывников в военкоматах

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина внесла законопроект, который восстановит норму, когда в военкомате интересы призывника сможет представлять юрист, следует из думской базы.
В ходе массового изменения законодательства, касающегося военнообязанных, Госдума приняла закон, по которому интересы призывников в военкоматах могут только их родственники. Для этого депутаты заменили слова «полномочный представитель» на «законный представитель».
На это обратил внимание сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, который напомнил, что
В пояснительной записке депутат Нина Останина пишет, что принятая ранее поправка лишает возможности тех, кто не согласен с решением призывной комиссии, подавать жалобу через юристов, что является прямым нарушением Конституции. Также Останина подчеркивает, что взрослые дееспособные граждане не могут иметь «законного представителя» в принципе.
Антиконституционность поправки признала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако закон все равно решили принять, но с условием в сентябре отработать с Минобороны поправку, чтобы норма не противоречила Конституции. Решение было принято единогласно.
Останина оказалась единственным автором законопроекта. Ранее она попыталась внести поправку, освобождающую от мобилизации отцов с тремя детьми. Однако ее инициатива была воспринята в штыки профильным комитетом Госдумы.
В день принятия законопроекта о расширении призывного возраста Останина спросила депутата Андрея Картаполова, почему до принятия закона речь шла о том, чтобы синхронно поднять призывной возраст с 18 до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет для верхней, а ко второму чтению комитет решил не поднимать нижнюю границу. Его ответ — в нашем материале.
Как писала «Фонтанка», на протяжении полугода Андрей Картаполов рассказывал, почему в вооруженных силах России должны служить состоявшиеся в профессии и получившие жизненный опыт мужчины. Но в июле депутаты вдруг решили оставить минимальный призывной возраст на уровне 18 лет. Об этом, по словам парламентария, попросили «ребята и родители».