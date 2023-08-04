В Госдуму внесен законопроект, возвращающий юристам право представлять интересы призывников в военкоматах

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина внесла законопроект, который восстановит норму, когда в военкомате интересы призывника сможет представлять юрист, следует из думской базы.



В ходе массового изменения законодательства, касающегося военнообязанных, Госдума приняла закон, по которому интересы призывников в военкоматах могут только их родственники. Для этого депутаты заменили слова «полномочный представитель» на «законный представитель».

