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    В Госдуму внесен законопроект, возвращающий юристам право представлять интересы призывников в военкоматах

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    Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина внесла законопроект, который восстановит норму, когда в военкомате интересы призывника сможет представлять юрист, следует из думской базы.

    В ходе массового изменения законодательства, касающегося военнообязанных, Госдума приняла закон, по которому интересы призывников в военкоматах могут только их родственники. Для этого депутаты заменили слова «полномочный представитель» на «законный представитель».

    На это обратил внимание сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, который напомнил, что статья 48 Конституции РФ гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, а принятая поправка запрещает гражданам получать такую помощь.

    В пояснительной записке депутат Нина Останина пишет, что принятая ранее поправка лишает возможности тех, кто не согласен с решением призывной комиссии, подавать жалобу через юристов, что является прямым нарушением Конституции. Также Останина подчеркивает, что взрослые дееспособные граждане не могут иметь «законного представителя» в принципе.

    Антиконституционность поправки признала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако закон все равно решили принять, но с условием в сентябре отработать с Минобороны поправку, чтобы норма не противоречила Конституции. Решение было принято единогласно.

    Останина оказалась единственным автором законопроекта. Ранее она попыталась внести поправку, освобождающую от мобилизации отцов с тремя детьми. Однако ее инициатива была воспринята в штыки профильным комитетом Госдумы.

    В день принятия законопроекта о расширении призывного возраста Останина спросила депутата Андрея Картаполова, почему до принятия закона речь шла о том, чтобы синхронно поднять призывной возраст с 18 до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет для верхней, а ко второму чтению комитет решил не поднимать нижнюю границу. Его ответ — в нашем материале.

    Как писала «Фонтанка», на протяжении полугода Андрей Картаполов рассказывал, почему в вооруженных силах России должны служить состоявшиеся в профессии и получившие жизненный опыт мужчины. Но в июле депутаты вдруг решили оставить минимальный призывной возраст на уровне 18 лет. Об этом, по словам парламентария, попросили «ребята и родители».

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