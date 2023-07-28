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    Совфед запретил призывникам выезжать из РФ после получения повестки. Схему «мама вместо адвоката» одобрили, но с условием

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    Совет Федерации одобрил поправки, запрещающие призывникам выезжать из РФ после получения повестки. Заседание проходит 28 июля.

    Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку военнообязанного в комиссариат. Запрет вводится с момента размещения повестки в реестре повесток, а до его запуска — со дня направления повестки, в том числе по месту работы или учебы.

    Обсуждаемый пакет изменений включал и поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе». Этот вопрос вызвал серьезную дискуссию в Совфеде с точки зрения «антиконституционности» положения о неких «законных представителях» призывников. Напомним, согласно инициативе, только они смогут подать жалобу в призывную комиссию, а не юристы и адвокаты. Сенатор Андрей Клишас и спикер Валентина Матвиенко согласились, что Конституции такое положение противоречит.

    Сенатор Виктор Бондарев предложил принять закон, а уже позже исправить некорректность поправками. На вопрос Матвиенко о том, как «проскакивают такие недоразумения», замминистра обороны Николай Панков отметил, что это ошибка, которая будет исправлена.

    В Совфеде поддержали закон, но с условием «в сентябре отработать с Минобороны поправку, чтобы он не противоречил Конституции». Решение приняли единогласно.

    «Фонтанка» тоже писала о странных поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе», где говорилось о «законных представителях» призывников. Юридически их не может быть у совершеннолетних и дееспособных, а заменили они полезных «полномочных представителей» — юристов и адвокатов. Изменение противоречит Конституции и, местами, здравому смыслу. Подробнее читайте в нашем материале.

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