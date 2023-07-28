Совфед запретил призывникам выезжать из РФ после получения повестки. Схему «мама вместо адвоката» одобрили, но с условием

Совет Федерации одобрил поправки, запрещающие призывникам выезжать из РФ после получения повестки. Заседание проходит 28 июля.



Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку военнообязанного в комиссариат. Запрет вводится с момента размещения повестки в реестре повесток, а до его запуска — со дня направления повестки, в том числе по месту работы или учебы.



Обсуждаемый пакет изменений включал и поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе». Этот вопрос вызвал серьезную дискуссию в Совфеде с точки зрения «антиконституционности» положения о неких «законных представителях» призывников. Напомним, согласно инициативе, только они смогут подать жалобу в призывную комиссию, а не юристы и адвокаты. Сенатор Андрей Клишас и спикер Валентина Матвиенко согласились, что Конституции такое положение противоречит.