«Фонтанка SUP — 2023». Путеводитель по фестивалю

Проплыть дистанцию в целом несложно, и времени на ее прохождение большинству хватит с лихвой. Важно придерживаться простых правил: соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не столкнуться на полной скорости с другими сапами. Если это неизбежно — кричите, чтобы тот, в кого вы собираетесь врезаться, был в курсе. К ноге должен обязательно быть пристегнут черный шнурок — лиш. Желательно, чтобы на вас был надет спасательный жилет.



Если вам или кому-то рядом понадобится помощь, зовите спасателя (это люди в красных футболках с надписью «Спасатель»). На маршруте будут дежурить машины скорой помощи. Внимательно относитесь ко всем возможным требованиям и советам спасательных служб.



Не стоит забывать и о безопасности ваших вещей, в частности смартфонов, которые частенько сбегают от хозяев в пучину вод. Наша общая рекомендация: не стоит брать с собой на фестиваль «Фонтанка SUP» дорогие вещи. А если взяли, то позаботьтесь об их сохранности, используйте водонепроницаемые чехлы.



Также ценные вещи можно будет оставить на берегу в камерах хранения. Услуга платная.



Если все же что-то важное упало в воду, стоит обратиться за помощью к нашим партнерам — дайверам из клуба «Черная вода», которые помогут вам в поиске ваших сокровищ, утерянных на фестивале. Размещаться водолазы-спасатели будут в фестивальном городке, услуга платная. Телефон для связи с руководителем клуба Павлом Колобовым +7-921-300-55-29.