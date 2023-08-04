«Фонтанка SUP — 2023». Путеводитель по фестивалю

Для всех зарегистрированных участников фестиваля «Фонтанка SUP — 2023», который пройдет в Петербурге уже в эту субботу, 5 августа, мы собрали воедино основную справочную информацию: о маршруте карнавала, тайминге, правилах безопасности, фестивальных активностях на воде и суше, конкурсах и способах участия в них.
Во сколько и где
Фестивальный городок «Фонтанка SUP» развернется между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда. Здесь будет не только регистрация и спуск сапов с участниками карнавала на воду, но и множество интересных точек, где можно найти применение своим талантам, выиграть призы, послушать музыку и просто хорошо провести время. Откроется он уже в 8:00 — задолго до старта.
Праздник начнется со спортивного заплыва. В 9:00 на воду выйдут участники второй гонки «Фонтанка CUP», чтобы состязаться за призы в двух категориях — профессиональной и любительской. А в 10:00 в акватории Фонтанки от Пантелеймоновского моста до моста Белинского начнется самый массовый танцевальный флешмоб на воде, который даст старт красочному водному карнавалу «Фонтанка SUP».
Куда гребем
Маршрут фестиваля — прошлогодний.
Фестивальный городок расположен на набережной реки Мойки — на отрезке, примыкающем к Марсову полю. Участники спускаются на воды Мойки и Лебяжьей канавки, выходят без задержки в акваторию Фонтанки, в район Инженерного замка и Цирка Чинизелли и ожидают там общего старта. В 10:00 фестивальная кавалькада начинает свой поход по Фонтанке, затем поворачивает в акваторию Крюкова канала. Из него фестивальный караван выходит в воды канала Грибоедова и, пройдя его до конца, возвращается прямиком в фестивальный городок.
Общая длина дистанции составляет почти 9 километров. По Фонтанке сапсёрферы пойдут по течению реки. По каналу Грибоедова — против. Но там течение слабое.
Для тех, кто устал, по маршруту карнавала есть много спусков с набережных, где вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, на Крюковом канале (см. карту маршрута), есть спуск-подъём, где будет стоять автобус. Им могут воспользоваться все уставшие участники. После 13 часов он отвезет их в стартовый городок.
Будь осторожен
Проплыть дистанцию в целом несложно, и времени на ее прохождение большинству хватит с лихвой. Важно придерживаться простых правил: соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не столкнуться на полной скорости с другими сапами. Если это неизбежно — кричите, чтобы тот, в кого вы собираетесь врезаться, был в курсе. К ноге должен обязательно быть пристегнут черный шнурок — лиш. Желательно, чтобы на вас был надет спасательный жилет.
Если вам или кому-то рядом понадобится помощь, зовите спасателя (это люди в красных футболках с надписью «Спасатель»). На маршруте будут дежурить машины скорой помощи. Внимательно относитесь ко всем возможным требованиям и советам спасательных служб.
Не стоит забывать и о безопасности ваших вещей, в частности смартфонов, которые частенько сбегают от хозяев в пучину вод. Наша общая рекомендация: не стоит брать с собой на фестиваль «Фонтанка SUP» дорогие вещи. А если взяли, то позаботьтесь об их сохранности, используйте водонепроницаемые чехлы.
Также ценные вещи можно будет оставить на берегу в камерах хранения. Услуга платная.
Если все же что-то важное упало в воду, стоит обратиться за помощью к нашим партнерам — дайверам из клуба «Черная вода», которые помогут вам в поиске ваших сокровищ, утерянных на фестивале. Размещаться водолазы-спасатели будут в фестивальном городке, услуга платная. Телефон для связи с руководителем клуба Павлом Колобовым +7-921-300-55-29.
Конкурсы!
Традиционно мы выберем лучший костюм и оформление доски. Как и на прошлых фестивалях, для любителей плавать на доске с домашними питомцами будет конкурс «Я и ценный пассажир». А еще мы посоветовались с участниками фестивалей прошлых лет и значительно расширяем количество номинаций и призов.
В этом году оргкомитет будет выбирать победителей в следующих категориях:
1. «Лучший костюм»;
2. «Лучшее оформление SUP-доски»;
3. «Я и ценный пассажир»;
4. «Не один» (лучший карнавальный образ парной команды или группы друзей);
5. «Музыкальный сап»;
6. «Восточная сказка» (оцениваем лучшие восточные костюмы: принцессы, падишахи, визири, герои восточных сказок);
Кроме того, мы вновь назовем лучший «Корпоративный экипаж» и вручим «Специальный приз жюри».
Еще одна новая номинация — «Зритель в образе»: мы приглашаем всех горожан поддержать Петербург как мировую столицу сапсёрфинга и 5 августа болеть за участников «Фонтанка SUP» на берегу — в красочных костюмах. Условия конкурса — здесь.
Итак, для участия в конкурсе костюмов вам потребуется:
1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте. Разумеется, вы это уже сделали.
2. 5 августа до старта заплыва (то есть до 10:00) отправить нам в WhatsApp или Telegram ваше фото в костюме. На нем обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Мы ждем ваши фотографии по номеру +7-921-636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.
На сапфесте этого года проплывут две настоящие свадьбы. Ну и, конечно, главное украшение любого «Фонтанка SUP» — конкурс «Мисс SUP». Имена и фотографии 11 финалисток смотрите здесь.
Чем порадует «Фонтанка SUP», кроме карнавала
На карнавале «Фонтанка SUP» жизнь будет кипеть не только на воде, но и на суше: организаторы и партнеры праздника подготовили множество развлечений, конкурсов и прочих активностей в фестивальном городке — так, чтобы каждая минута была насыщена позитивом.
Как смотреть крупнейший в мире фестиваль «Фонтанка SUP»
Лучший вариант увидеть своими глазами: около 10:00 выбраться на утреннюю прогулку по маршруту заплыва или заранее занять место на одном из 27 мостов по пути следования карнавальной колонны, чтобы сделать яркие и необычные кадры.
С 10:40 до 13:30 на Крюковом канале появится музыкальная станция «Газпром нефти». На спуске к воде выступят джазовые коллективы Bit Juice и NC Brass, которые добавят карнавального драйва и организуют вдоль набережной танцевальный флешмоб с участием зрителей.
С 11 часов и до окончания прохождения карнавальной колонны музыканты-резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана — Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band будут импровизировать на Львином и Сенном мостах. Коллективы музыкантов будут встречать сапсёрферов на Горсткином, Красноармейском и Итальянском мостах. На Тройном мосту добавят бодрости барабанщицы, на Красногвардейском — кавер-группа, а на Крюковом канале пройдут музыкальные и танцевальные флешмобы в сопровождении петербургских исполнителей.
Для тех, кто не может посмотреть наш фестиваль вживую, прямая трансляция будет вестись на сайте «Фонтанка.ру», в основном сообществе «Фонтанки» в «ВК». Также фото, видео и все последние новости будут появляться в нашем телеграм-канале.
Кроме того, можно воспользоваться видовыми камерами «Отличного Петербурга» по пути прохождения гонки и карнавала.
А в 14:30, сразу после выступления звезд 90-х Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, в стартовом городке между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда пройдет яркий финал конкурса «Мисс SUP — 2023», где вы сможете лично поддержать конкурсанток.
Где искать себя на фото и видео во время и после «Фонтанка SUP»
В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в телеграм-канале «Фонтанка Фест», в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК».
Что за фестиваль «Фонтанка SUP»
Крупнейший международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. В этом году 10 тысяч любителей сапсёрфинга соберутся на фестиваль в восьмой раз, чтобы пройти по круговому водному маршруту протяженностью около 9 км от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, Мойке — к финишу возле Марсова поля.
Географически на фестивале без преувеличения будет представлена вся Россия. К нам едут из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы и Краснодара, Норильска и Омска — жители более 150 городов и поселков большой страны. Ожидаются и гости из-за рубежа. Уже зарегистрированы жители Казахстана, Армении, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и даже Испании.
Партнёры «Фонтанка SUP — 2023»
Компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля «Фонтанка SUP».
Компания VICTORIA STENOVA — официальный партнер.
Холдинг SetlGroup — официальный командный партнер.
Группа «Эталон» — партнер номинации «Музыкальный сап».
Холдинг «РСТИ» — партнер номинации «Лучший костюм».
Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» — партнер номинации «Я и ценный пассажир».
Компания PROSTOR — партнер системы хранения.