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    Фонтанка SUP

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    Смотрите, какая красота! Определились финалистки «Мисс SUP — 2023»

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    10 комментариев
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    Стали известны имена 11 финалисток «Мисс SUP — 2023» — самого жаркого конкурса фестиваля «Фонтанка SUP». Уже 5 августа девушки пройдут вместе с 10 000 участниками яркого сап-карнавала всю дистанцию по акваториям рек в центре Петербурга. Далее их ждут финальное дефиле на главной сцене фестиваля и оценки жюри. Только одна получит корону и звание «Мисс SUP — 2023» и суперприз, который организаторы пока держат в секрете. Впрочем, без внимания не останутся все финалистки. Их ждут овации зрителей и подарки от наших партнеров — косметические наборы «Золотое яблоко», экосредства SEPTEVIT и классный мягкий подарок от Группы «Эталон».

    Большинство голосов читатели «Фонтанки» отдали Наталье Николаес.

    Наталья Николаес
    Наталья Николаес
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    Вторая в рейтинге читательского голосования Алиса Климова.

    Алиса Климова
    Алиса Климова
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    Третье место читатели «Фонтанки» в народном голосовании отдали Дарье Букиной.

    Дарья Букина
    Дарья Букина
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    На четвертой позиции — Наталья Белоусова.

    Наталья Белоусова
    Наталья Белоусова
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    Пятерку замыкает с отрывом всего в несколько голосов Венера Галеева.

    Венера Галеева
    Венера Галеева
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    Далее идут:

    Светлана Киселева

    Светлана Киселева
    Светлана Киселева
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    Ольга Белова

    Ольга Белова
    Ольга Белова
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    Елена Недорезова

    Елена Недорезова
    Елена Недорезова
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    Нелли Шмакова

    Нелли Шмакова
    Нелли Шмакова
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    Виктория Лебедева

    <b class="_"> </b>Виктория Лебедева
    Виктория Лебедева
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    Татьяна Наконечная

    Татьяна Наконечная
    Татьяна Наконечная
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    Всего в этом году на конкурс прислали свои фотографии 54 претендентки на звание «Мисс SUP — 2023». Результаты голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ.

    Посмотреть яркий финал конкурса и поддержать конкурсанток можно будет 5 августа с 14:30, сразу после выступления звезд 90-х Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой в фестивальном городке «Фонтанка SUP» между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда.

    Наталья Николаес
    Наталья Николаес
    Алиса Климова
    Алиса Климова
    Дарья Букина
    Дарья Букина
    Наталья Белоусова
    Наталья Белоусова
    Венера Галеева
    Венера Галеева
    Светлана Киселева
    Светлана Киселева
    Ольга Белова
    Ольга Белова
    Елена Недорезова
    Елена Недорезова
    Нелли Шмакова
    Нелли Шмакова
    <b class="_"> </b>Виктория Лебедева
    Виктория Лебедева
    Татьяна Наконечная
    Татьяна Наконечная

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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    Комментарии 10

    Гость03 Авг 2023 в 17:54
    Почему нет мистер сап?
    +1−1
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