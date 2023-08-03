Смотрите, какая красота! Определились финалистки «Мисс SUP — 2023»

Стали известны имена 11 финалисток
Большинство голосов читатели «Фонтанки» отдали Наталье Николаес.
Вторая в рейтинге читательского голосования Алиса Климова.
Третье место читатели «Фонтанки» в народном голосовании отдали Дарье Букиной.
На четвертой позиции — Наталья Белоусова.
Пятерку замыкает с отрывом всего в несколько голосов Венера Галеева.
Далее идут:
Светлана Киселева
Ольга Белова
Елена Недорезова
Нелли Шмакова
Виктория Лебедева
Татьяна Наконечная
Всего в этом году на конкурс прислали свои фотографии 54 претендентки на звание «Мисс SUP — 2023». Результаты голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Посмотреть яркий финал конкурса и поддержать конкурсанток можно будет 5 августа с 14:30, сразу после выступления звезд