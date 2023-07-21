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    Фонтанка SUP

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    Решай, кто достоин титула «Мисс SUP-2023»

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    35 комментариев
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    54 претендентки на звание «Мисс SUP-2023» прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе «Фонтанка SUP». Теперь читателям «Фонтанки» предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 5 августа примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.

    Все 10 финалисток, которые выйдут на главную фестивальную сцену Фонтанка SUP, получат не только овации зрителей, но подарки от наших партнеров — косметические наборы «Золотое яблоко», экосредства SEPTEVIT и классный мягкий подарок от Группы «Эталон».

    А обладательница титула «Miss Фонтанка SUP» заберёт с собой особенный приз!

    Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз.

    Голосуй за «Мисс SUP — 2023»

    Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 2 августа.

    Юлия Атамогланова
    Лина Абдуллина
    Наталия Бакаева
    Александра Балабаева
    Ольга Белова
    Наталья Белоусова
    Александра Блинникова
    Анна Болотова
    Дарья Букина
    Анастасия Буторина
    Юлия Величкина
    Светлана Вощукова
    Венера Галеева
    Лариса Гарифуллина
    Наталия Елагина
    Светлана Жукова
    Татьяна Зинченко
    Анна Иванова
    Наталия Иванова
    Татьяна Камалова
    Светлана Киселева
    Алиса Климова
    Ксения Кретова
    Ирина Ксенофондова
    Виктория Лебедева
    Вера Лесникова
    Елена Лихачева
    Евгения Марычева
    Анастасия Миненкова
    Елена Миронова
    Дарья Моисеева
    Татьяна Наконечная
    Елена Недорезова
    Наталья Николаес
    Ирина Простова
    Светлана Рачкова
    Александра Сернецкая
    Татьяна Сибирских
    Анастасия Сковородникова
    Виктория Скоробогатая
    Арина Славина
    Юлия Стерликова
    Лариса Талипова
    Виктория Тремба
    Евгения Ульшина
    Наталья Филатова
    Татьяна Финашина
    Татьяна Храпова
    Ирина Чернина
    Екатерина Четверткова
    Вероника Шитова
    Евгения Шлыкова
    Нелли Шмакова
    Елена Юшманова

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    Комментарии 35

    Гость21 Июл 2023 в 12:09
    Голосовать можно только за Венеру, и не только потому что она красивая женщина, но и за смелую и талантливо написанную статью о национализации матки!
    Остальным - обратно в фитнес, на липосакцию и ботокс, а потом - ублажать папиков, которые за это платят.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 11:44
    Ваши татарки типа Венеры нравятся вам. А мы то красавиц видели. Вспокойтесь .
    +0−1
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