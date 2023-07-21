Решай, кто достоин титула «Мисс SUP-2023»

54 претендентки на звание «Мисс SUP-2023» прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе «Фонтанка SUP». Теперь читателям «Фонтанки» предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 5 августа примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.
Все 10 финалисток, которые выйдут на главную фестивальную сцену Фонтанка SUP, получат не только овации зрителей, но подарки от наших партнеров — косметические наборы «Золотое яблоко», экосредства SEPTEVIT и классный мягкий подарок от Группы «Эталон».
А обладательница титула «Miss Фонтанка SUP» заберёт с собой особенный приз!
Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз.
Голосуй за «Мисс SUP — 2023»
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 2 августа.